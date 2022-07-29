Москва, , 19:43 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили расти на торгах в пятницу, 29 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара составил 61,62 рубля, что на 80 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день вырос на 71 копейку — до 64,47 рубля.

Ранее в ходе сегодняшних торгов курс доллара понимался выше 62 рублей, курс евро — выше 63 рублей.

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