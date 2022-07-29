Москва, , 19:56 — REGNUM Якутии, Коми, Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) и Хабаровскому краю необходимо нарастить силы и средства для борьбы с лесными пожарами за счёт привлечения людей из соседних негоримых регионов. Соответствующее поручение дано заместителем руководителя Рослесхоза Алексеем Венглинским. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

«Регионам необходимо оперативно оценить обстановку, принимая во внимание сложившиеся погодные условия, и в кратчайшие сроки привлечь на свои территории дополнительные силы и средства, дабы не допустить распространение огня и не поставить под угрозу населенные пункты. Оценить свои силы и запросить дополнительных людей необходимо сегодня, впереди — выходные», — сказал Алексей Венглинский.

На территорию Коми дополнительно прибыли 25 бойцов «Тюменской авиабазы», 35 человек федерального резерва из Красноярского края оказывают помощь Якутии, ещё 145 бойцов из других регионов прибудут в республику в ближайшее время. Сейчас на территории Якутии работает 456 человек, привлеченные в рамках межрегионального маневрирования, в Коми — 204 бойца, в Хабаровском крае — 48, в ХМАО — 25. Всего по России к ликвидации лесных пожаров привлечено 3 462 человека.

На 29 июля в 12 регионах потушено 32 лесных пожара. Продолжается тушение 149 лесных пожаров в 12 субъектах России. С начала года 79% всех лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Москвы в Якутию прибудет воздушное судно Ил-76. Самолёт будет перебрасывать лесопожарные формирования из других регионов на территорию Мирнинского района, где лесной пожар подошёл вплотную к селу Арылах.

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