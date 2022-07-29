Брест, Белоруссия, , 19:56 — REGNUM Появление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Бресте — это политический жест, сигнал. Но этот сигнал никаких намёков не даёт вообще. Наоборот, он интригует и запутывает. Такое мнение 29 июля высказал корреспонденту ИА REGNUM философ Сергей Иванников.

Денис Пушилин Smdnr.ru

т. е. де-факто уже признал. Но, с другой стороны, а где в этот момент сам Лукашенко? Точно не в Бресте. У него другие дела есть. И в связи с этим возникает искушение признать визит частной поездкой. Отсюда недалеко до вывода, что Лукашенко никого признавать не собирается. Но если бы президент Белоруссии не захотел, то такого визита точно не было. Да и не напоминает это частную поездку. Рядом с главой ДНР был посол России в Белоруссии и руководитель «Единой России». Их, получается, Лукашенко так же решил проигнорировать? Но это очень недружественное действие по отношению к России. И таких действий Александр Григорьевич давно не допускает» Сергей Иванников «Естественно, в центре внимания оказывается тема признания Донецкой Народной Республики со стороны Белоруссии. И на первый взгляд, оно столь необычным образом состоялось. Лидер формально не признанного государства приезжает в страну, где его принимают. И Лукашенко в связи с этим вполне явно высказался: надо будет, и специальным указом признаю.де-факто уже признал. Но, с другой стороны, а где в этот момент сам Лукашенко? Точно не в Бресте. У него другие дела есть. И в связи с этим возникает искушение признать визит частной поездкой. Отсюда недалеко до вывода, что Лукашенко никого признавать не собирается. Но если бы президент Белоруссии не захотел, то такого визита точно не было. Да и не напоминает это частную поездку. Рядом с главой ДНР был посол России в Белоруссии и руководитель «Единой России». Их, получается, Лукашенко так же решил проигнорировать? Но это очень недружественное действие по отношению к России. И таких действий Александр Григорьевич давно не допускает»

По мнению философа, цель этого визита — вызвать информационный шум без каких-либо шансов на понимание. Очевидный политический троллинг: ничего не понятно, но у всех заинтересованных сторон нервы на пределе. «Выбор Бреста здесь очень удачен: поляки не смогут не заметить. В результате — бурная реакция сразу в двух странах. А это более изящный вариант, чем третировать исключительно украинские СМИ. Их реакция предсказуема и банальна, хотя, конечно, всё равно приятна. А вот довести до белого каления поляков — это очень хороший бонус. Польская ментальность изначально истерична. Но польская истерика обладает особой, изысканной эстетикой. Поляки в собственные нервные срывы вкладывают всю душу. И если поляков не жалко (а кому их жалко?), то смотреть на это приятно и весело», — отметил Иванников.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком 27 июля приехали в Брест. Пушилина и Турчака сопровождал посол России в Белоруссии Борис Грызлов, а также другие представители делегации ДНР. Они возложили цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость — герой».