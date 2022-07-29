Брест, Белоруссия, 29 июля 2022, 19:56 — REGNUM Появление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Бресте — это политический жест, сигнал. Но этот сигнал никаких намёков не даёт вообще. Наоборот, он интригует и запутывает. Такое мнение 29 июля высказал корреспонденту ИА REGNUM философ Сергей Иванников.
По мнению философа, цель этого визита — вызвать информационный шум без каких-либо шансов на понимание. Очевидный политический троллинг: ничего не понятно, но у всех заинтересованных сторон нервы на пределе. «Выбор Бреста здесь очень удачен: поляки не смогут не заметить. В результате — бурная реакция сразу в двух странах. А это более изящный вариант, чем третировать исключительно украинские СМИ. Их реакция предсказуема и банальна, хотя, конечно, всё равно приятна. А вот довести до белого каления поляков — это очень хороший бонус. Польская ментальность изначально истерична. Но польская истерика обладает особой, изысканной эстетикой. Поляки в собственные нервные срывы вкладывают всю душу. И если поляков не жалко (а кому их жалко?), то смотреть на это приятно и весело», — отметил Иванников.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком 27 июля приехали в Брест. Пушилина и Турчака сопровождал посол России в Белоруссии Борис Грызлов, а также другие представители делегации ДНР. Они возложили цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость — герой».