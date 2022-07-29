Солнечногорск, Московская область, , 19:41 — REGNUM Без любви к людям в политике делать нечего. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Если политик не любит людей — вы профессионально непригодны. Без любви к людям в политике делать нечего», — сказал Володин в ходе форума «Территория смыслов».

Он также назвал два основополагающих качества для политиков и госслужащих.

«Порядочность и любовь к людям, любовь к своей стране, остальное — уже компетенции», — сказал Володин.

Он также дал совет.

«Никогда не переносите свои эмоции на людей и свою страну», — сказал спикер Госдумы.

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