Володин назвал основополагающие качества госслужащих и политиков
Солнечногорск, Московская область, 29 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Без любви к людям в политике делать нечего. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Вячеслав Володин
«Если политик не любит людей — вы профессионально непригодны. Без любви к людям в политике делать нечего», — сказал Володин в ходе форума «Территория смыслов».
Он также назвал два основополагающих качества для политиков и госслужащих.
«Порядочность и любовь к людям, любовь к своей стране, остальное — уже компетенции», — сказал Володин.
Он также дал совет.
«Никогда не переносите свои эмоции на людей и свою страну», — сказал спикер Госдумы.