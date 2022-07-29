Ярославль, , 19:46 — REGNUM Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах в ближайшие два года по-прежнему будут платить пониженные взносы. Об этом 29 июля во время визита в Ярославскую область сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Михаил Евраев и Максим Решетников

Вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щёголевым и врио губернатором Михаилом Евраевым Максим Решетников посетил предприятия промышленного парка «Мастер» на ТОСЭР «Тутаев».

«По решению правительства до конца 2024 года компании на этих территориях будут получать льготу вместе со статусом резидента. Применяться она будет до конца срока действия режима ТОСЭР», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Сейчас в промпарке размещено 17 производств, на которых работают более 650 человек. Оборот продукции за год вырос вдвое, объём налоговых и таможенных платежей — на четверть, а инвестиции в основной капитал увеличились на 87%. Продление льгот поможет развитию промышленности, считает врио губернатора Ярославской области.

«Экономический эффект от принятия этого решения для предприятий Ярославской области будет очень существенным, — отметил Михаил Евраев. — Предприятия — резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться пролонгацией льгот, что поможет в их дальнейшем развитии. Важно, что для данных компаний предусмотрены не только налоговые льготы и пониженные страховые взносы, но и возможность пользоваться займами Фонда моногородов по минимальным процентным ставкам».

В регионе созданы три ТОСЭР: в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове. Общий объём инвестиций резидентов этих площадок составит более 8 млрд рублей, будет создано свыше трех тысяч рабочих мест.

В парке «Мастер» Максим Решетников, Игорь Щеголев и Михаил Евраев побывали на заводе «ПСМ Прайм», который является одним из крупнейших российских производителей дизель-генераторных установок, и в компании «ОСКО», выпускающей комплексные системы ограждения полностью из отечественного сырья и материалов.

Кроме того, официальные лица посетили площадку Регионального центра инжиниринга, где предприятиям помогают получить статус резидента ТОСЭР, оказывают консультационные, услуги.

Еще одним пунктом рабочей программы стал Тутаевский моторный завод. На встрече с руководством градообразующего предприятия обсудили текущие вопросы деятельности и перспективы развития. На ПМЭФ-2022 заслуги моторостроителей Ярославской области в импортозамещении отметил Владимир Путин.