Евраев: Ярославская область получит выгоду от продления льгот для ТОСЭР
Ярославль, 29 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах в ближайшие два года по-прежнему будут платить пониженные взносы. Об этом 29 июля во время визита в Ярославскую область сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щёголевым и врио губернатором Михаилом Евраевым Максим Решетников посетил предприятия промышленного парка «Мастер» на ТОСЭР «Тутаев».
Сейчас в промпарке размещено 17 производств, на которых работают более 650 человек. Оборот продукции за год вырос вдвое, объём налоговых и таможенных платежей — на четверть, а инвестиции в основной капитал увеличились на 87%. Продление льгот поможет развитию промышленности, считает врио губернатора Ярославской области.
В регионе созданы три ТОСЭР: в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове. Общий объём инвестиций резидентов этих площадок составит более 8 млрд рублей, будет создано свыше трех тысяч рабочих мест.
В парке «Мастер» Максим Решетников, Игорь Щеголев и Михаил Евраев побывали на заводе «ПСМ Прайм», который является одним из крупнейших российских производителей дизель-генераторных установок, и в компании «ОСКО», выпускающей комплексные системы ограждения полностью из отечественного сырья и материалов.
Кроме того, официальные лица посетили площадку Регионального центра инжиниринга, где предприятиям помогают получить статус резидента ТОСЭР, оказывают консультационные, услуги.
Еще одним пунктом рабочей программы стал Тутаевский моторный завод. На встрече с руководством градообразующего предприятия обсудили текущие вопросы деятельности и перспективы развития. На ПМЭФ-2022 заслуги моторостроителей Ярославской области в импортозамещении отметил Владимир Путин.