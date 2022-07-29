Лондон, , 19:38 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Британии получили новое экспериментально-исследовательское судно «Патрик Блэкетт XV», сообщает 29 июля пресс-служба британского флота.

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Уточняется, что главным предназначением корабля будет проведение экспериментов и испытаний.

«Сегодня мы приняли на вооружение корабль «Патрик Блэкетт XV». Он будет использоваться в качестве площадки для автономных экспериментов и испытаний, проводимых техническими специалистами военно-морского флота. Он назван в честь бывшего моряка флота, физика и лауреата Нобелевской премии Патрика Блэкетта», — написано на странице ВМС Британии в Twitter.

По данным британской газеты Daily Express, стоимость нового судна составляет порядка девяти миллионов фунтов. Оно должно помочь британским ВМС повышать свой военно-технический уровень.

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