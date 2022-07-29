Пазарджик , , 19:38 — REGNUM Несколько человек получили травмы различной степени тяжести в результате масштабной аварии на международном шоссе «Фракия» в районе населенного пункта Пазарджик на юго-востоке Болгарии. Об этом 29 июля сообщает БНР.

Автобус (сс) Santiago Gomez

Отмечается, что рейсовый автобус столкнулся несколькими легковыми автомобилями и перевернулся на обочине. Погиб водитель автобуса, пострадали десятки автомобилей. Ведется расследование происшествия.

Как утверждают независимые эксперты, в последнее время в Болгарии резко возросло число ДТП на крупных шоссе.

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