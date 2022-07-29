Пазарджик, Болгария, 29 июля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести в результате масштабной аварии на международном шоссе «Фракия» в районе населенного пункта Пазарджик на юго-востоке Болгарии. Об этом 29 июля сообщает БНР.

(сс) Santiago Gomez Автобус

Отмечается, что рейсовый автобус столкнулся несколькими легковыми автомобилями и перевернулся на обочине. Погиб водитель автобуса, пострадали десятки автомобилей. Ведется расследование происшествия.

Как утверждают независимые эксперты, в последнее время в Болгарии резко возросло число ДТП на крупных шоссе.