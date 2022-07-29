Москва, 29 июля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Китай не станет поддерживать Запад в его экономической войне против России. Об этом 28 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Собеседник ИА REGNUM отметил, что западные санкции в сторону России прогрессируют с каждым днем, а количество провокаций увеличивается. Тем не менее не стоит ожидать, что к этим экономическим процессам, направленным против России, присоединится и Китай.

«В том числе санкции нацелены на то, чтобы подорвать устоявшиеся годами экономические связи со странами Азии. Как пример — недавняя попытка давления США на Китай, которой Китай не поддался и выразил открытый протест. Китай не станет приносить в жертву торгово-экономическое сотрудничество с Россией, построенное на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказал Манкевич.