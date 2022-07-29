Вашингтон, 29 июля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Актёр Дэвид Харбор раскрыл подробности съёмок в сериале «Очень странные дела». Об этом сообщило издание Variety 29 июля.

Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера

По словам Харбора, для съёмок первого сезона авторы шоу получили финансирование от Netflix в размере $20, что говорило о низких ожиданиях от проекта. Он также добавил: «После окончания съёмок мы думали, что «Очень странные дела» даже не получат продолжение. Таким образом это было бы первое шоу Netflix, которое не продлили на второй сезон. Мы боялись, что никто не будет смотреть наш сериал и всё закончится настоящей катастрофой».

Ранее стало известно, что Дэвид Харбор снимется в новом сериале от HBO. Шоу под названием My Dentist’s Murder Trial расскажет о стоматологе, которого обвинили в умышленном убийстве близкого друга.