Бухарест, , 19:33 — REGNUM Правительство Румынии объявило об очередном повышении заработной платы сотрудникам почтовых отделений страны. Об этом 29 июля сообщает «Румынское телевидение».

Почта. Письма Elitefon.ru

Как заявляют в румынском правительстве, со 2 августа соответствующее увеличение вознаграждения для местных почтальонов превысит 25%.

Ранее правительство Румынии констатировало неспособность руководства почты гарантировать беспрепятственную доставку посылок в румынские регионы. Сейчас работники «Почты Румынии» получают за свои услуги минимальное вознаграждение.

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