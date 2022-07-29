Бухарест, 29 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило об очередном повышении заработной платы сотрудникам почтовых отделений страны. Об этом 29 июля сообщает «Румынское телевидение».

Elitefon.ru Почта. Письма

Как заявляют в румынском правительстве, со 2 августа соответствующее увеличение вознаграждения для местных почтальонов превысит 25%.

Ранее правительство Румынии констатировало неспособность руководства почты гарантировать беспрепятственную доставку посылок в румынские регионы. Сейчас работники «Почты Румынии» получают за свои услуги минимальное вознаграждение.