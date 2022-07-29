Москва, , 19:31 — REGNUM Дистанционная продажа рецептурных лекарств будет востребована у граждан, но важно максимально обеспечить при реализации и доставке препаратов их качество и безопасность, заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 июля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает проведение в Москве, Белгородской и Московской областях в период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

«Исходя из моего опыта работы, считаю, что для обеспечения безопасности, во-первых, необходимо, чтобы аптеки принимали заказы только при наличии электронного рецепта», — сказал Нифантьев.

По его словам, сборка заказа должна осуществляться только в аптечном учреждении под контролем специалиста с фармацевтическим образованием, а доставка — специально выделенным курьером, который не повезёт вместе с лекарствами пиццу или роллы.

«Также здесь нужно учесть, чтобы после сборки и передачи курьеру заказ доставлялся в ограниченный период — не более восьми часов», — добавил парламентарий.

Такие заказы должны приниматься только на ресурсах, где представлены исключительно товары, разрешенные к реализации через аптечные учреждения, пояснил Нифантьев.

«Это базовые принципы, обеспечивающие безопасность, которые помогут защитить здоровье наших сограждан, в том числе не позволив нарушить температурный режим лекарственных средств при доставке», — заключил депутат.

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