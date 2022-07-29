Солнечногорск, Московская область, 29 июля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил минусы и плюсы партий и блоков, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Жизнь показала, что блоки — конструкция сложная. Она необходима, когда нет большинства, но она очень уязвима, когда, как правило, в поиске компромисса вымываются решения, длительные переговоры. В итоге мало кто берет на себя ответственность за то, что принято», — сказал Володин в ходе форума «Территория смыслов».

«Что касается партий — все хорошее, что сделала партия — это ее, все плохое — тоже ее», — указал он.

Володин напомнил, что закон о политических партиях был принят в 2001 году.

Таким образом, этот год может считаться водоразделом между общественно-политических организаций и политическими партиями.

«До этого у нас с вами партий не было. У нас были общественно-политические объединения. И в Думе работа строилась по принципу не только фракционному, но и создания всевозможных блоков. Избирались блоки», — отметил парламентарий.