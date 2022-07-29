Донецк, 29 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. ВСУ весь день наносят хаотичные удары по Донецку и Макеевке, сообщил в своем телеграм-канале 29 июля военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Бьют из ствольной и реактивной артиллерии. Сообщается минимум о двух погибших и пяти раненых мирных жителях», — отметил военкор.

В нескольких районах Донецка дороги усеяны противопехотными минами «Лепесток», добавил Поддубный.