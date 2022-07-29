Стамбул, Турция, 29 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. 29-летний российский опорный полузащитник Магомед Оздоев бесплатно перешел в турецких «Фатих Карагюмрюк». Соглашение россиянина с турецким клубом рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Андрей Пронин ИА REGNUM Магомед Оздоев

В прошедшем сезоне Магомед Оздоев, выступая за санкт-петербургский «Зенит», принял участие в 13 турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые карточки.

За «Зенит» Магомед Оздоев выступал с 15 февраля 2018 года после перехода казанского «Рубина» за 3,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.