Анкара, 29 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. С технической стороны всё для вывоза украинского зерна в рамках международной сделки готово. Об этом 29 июля заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает минобороны республики в соцсети.

Зерно

Уточняется, что Акар сегодня обсудил вопрос экспорта зерна по телефону с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Участники беседы говорили о подготовке вывоза зерна из украинских портов.

Они, сообщает турецкое ведомство, положительно оценивают взаимодействие и сотрудничество в рамках сделки. Акар сказал украинскому собеседнику, что технические работы завершаются и что поставки зерна на Запад планируются «в самое ближайшее время».

Напомним, сделка по зерну достигнута 22 июля: под меморандумом поставили свои подписи российский министр обороны Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерреш.