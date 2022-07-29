Кострома, , 19:47 — REGNUM В Костромской области завершается выдвижение кандидатов, которые будут бороться за места в муниципальных органах власти. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Осенью 2022 года в регионе пройдёт 18 избирательных кампаний. В частности, костромичи выберут глав Шарьи, Чухломы, Кадыя, Судиславского района.

ИК Наталья Диева © ИА REGNUM

Управлять Шарьёй кроме нынешнего главы Эдуарда Неганова желает 38-летний самовыдвиженец Илья Козлов, работающий тренером по плаванию, пресс-секретарь КПРФ Максим Гарин и инженер Евгений Дреер, выдвинутый ЛДПР. Он же является депутатом местной думы.

На выборы в Чухлому пока не заявилась действующая глава Марина Гусева. Её место хочет занять 51-летний директор муниципальной котельной Александр Лебедев. Его выдвигает «Единая Россия». Конкуренцию ему намерена составить местная предпринимательница Марина Смирнова. Она идёт на выборы от ЛДПР.

В Кадые стать главами хотят трое человек. Первый из них — заместитель главы посёлка Дмитрий Демидов («Единая Россия»). В 2014 году он был судим по статье «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ». Также на эти выборы выдвинулся слесарь Александр Васильев от ЛДПР и 25-летняя выпускница Костромского областного музыкального колледжа Светлана Сидорова (Казачья партия).

В Судиславском районе свои силы вновь решил попробовать действующий управленец Игорь Филинков. Наряду с ним в процессе участвует глава Судиславского сельского поселения, депутат Владимир Черкасов. Интересно, что он является выдвиженцем не партии, а общественного экологического движения «Кедр». Есть и ещё два кандидата — 21-летняя студентка Костромского госуниверситета Виктория Хрястова (ЛДПР), корректор местной газеты «Сельская жизнь» Лариса Лебедева.

Приём документов на выдвижение завершится 31 июля. Само голосование будет идти три дня — с 9 по 11 сентября.

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