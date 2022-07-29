Скопье, , 19:26 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски обвинил России во вмешательстве во внутренние дела его страны. Об этом он заявил 29 июля.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

«Все государственные органы знают, что Россия вмешивается в наши внутренние дела. Последний раз с помощью своих людей, своих политических субъектов… Из соседних стран приезжают российские агенты, вернее, сотрудники российских спецслужб. Я не могу сказать публично откуда, так как это чувствительная информация», — процитировал телеканал РТС слова президента Северной Македонии.

Пендаровски не уточнил, о каких именно политических субъектах идет речь, но он напомнил, что левая оппозиция за несколько дней до начала операции на Украине пригласила посла РФ в Северной Македонии в парламент, чтобы вручить ему орден за его вклад в развитие двухсторонних отношений.

Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине Северная Македония выдворила из страны около десяти российских дипломатов, утверждая, что они занимались шпионажем.