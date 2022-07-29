Президент Македонии считает, что Россия вмешивается в её дела
Скопье, 29 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски обвинил России во вмешательстве во внутренние дела его страны. Об этом он заявил 29 июля.
«Все государственные органы знают, что Россия вмешивается в наши внутренние дела. Последний раз с помощью своих людей, своих политических субъектов… Из соседних стран приезжают российские агенты, вернее, сотрудники российских спецслужб. Я не могу сказать публично откуда, так как это чувствительная информация», — процитировал телеканал РТС слова президента Северной Македонии.
Пендаровски не уточнил, о каких именно политических субъектах идет речь, но он напомнил, что левая оппозиция за несколько дней до начала операции на Украине пригласила посла РФ в Северной Македонии в парламент, чтобы вручить ему орден за его вклад в развитие двухсторонних отношений.
Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине Северная Македония выдворила из страны около десяти российских дипломатов, утверждая, что они занимались шпионажем.