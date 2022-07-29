29 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили удар военных Украины, который пришёлся по территории тюрьмы в ДНР, где содержатся украинские пленные.

Елизавета Коробова, , 19:17 — REGNUM Удар вооружённых силы Украины по тюрьме в Еленовке (Донецкая Народная Республика), на территории которой содержались пленные украинские военные и участники националистических формирований, в результате чего погибло не менее 50 человек, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хороша борьба вэсэушника — побеждены русские памятники, книги и свои земляки», — отметила Арина Г.

Многие пользователи сошлись во мнении, что основная гипотеза, на основании которой можно хоть как-то объяснить этот бесчеловечный удар ВСУ, заключается в том, что украинские военные совсем недавно начали активно делиться информацией, как о своих преступлениях, так и о преступлениях всего командования Украины и киевского неонацистского режима.

«Слишком много, видимо, эти пленные информации сливать стали», — предполагает Татьяна К.

«Интересно, что такого начали говорить украинские военнопленные, что их свои же из Киева решили убрать с пути?» — задаётся вопросом Владимир В.

«Со вчерашнего дня начали появляться видео с рассказами украинских пленных о преступлениях ВСУ, а сегодня уже обстрел. Киевский режим только себя дискредитирует такими действиями», — считает Константин П.

Некоторые комментаторы предположили, что после ракетного удара украинские военные будут бояться рассказывать правду, иначе по их душу снова прилетят снаряды со стороны их бывших сослуживцев.

«Только-только нацики заговорили, раскрывая правду, а теперь они будут бояться рот свой открывать. Это им их хозяева жирный такой намёк отправили прямиком в барак», — считает Андрей Я.

«Повезло командирам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что их вывезли в российский СИЗО, а то уже отправились бы к Бандере», — написал Олег К.

Полк «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Часть людей не сомневается, что удар по территории тюрьмы произошёл прицельно, потому что нацисты уже приноровились вести огонь по данному населённому пункту.

«Хочу напомнить, что Еленовку, в которой находится тюрьма, бомбят чуть ли не каждый день. Есть вероятность, что по бараку прилетело случайно, потому что бьют с той стороны, не глядя, но что-то мне подсказывает, что в этот раз огонь вёлся как раз таки прицельно», — пишет Александр А.

«Нацики утилизируют сами себя. Удивительные вещи происходят. Причём явно ведь знали, что бьют по лагерю пленных», — отметил Александр А.

Ряд пользователей указывает на то, что среди украинских пленных, скорее всего, останется не так уж много желающих вернуться в подчинение Киева — если командование Украины пытается убить их в ДНР, то ничего хорошего с ними однозначно не будет по ту сторону линии соприкосновения.

«Кто этим нацикам цели ставит? Ведь если теперь ДНР отпустит пленных на Украину, то эти ребята с радостью своих сослуживцев зарежут, которые их бомбят сутки напролёт», — отметил Валерий К.

«Плохо, что сотрудники тюрьмы пострадали, а то, что бандеровские фашисты сами своих же уничтожают, да ещё и американским оружием, меня это вообще не волнует. Пускай хоть все друг друга порешат, нашим же военным меньше заботы будет», — утверждает Виктор С.

Напомним, 29 июля вооружённые силы Украины нанесли удар по тюрьме в Еленовке (Донецкая Народная Республика), на территории которой содержались пленные украинские военные и участники националистических формирований. Как утверждает военкор Андрей Руденко, на месте удара были обнаружены обломки реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые были поставлены киевскому режиму в качестве военной помощи со стороны западных стран.