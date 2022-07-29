Москва, , 19:05 — REGNUM Россия отстала от современного уровня производства спутников, заявил 29 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Юрий Борисов Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, необходимо переходить на индустриальную модель производства орбитальных аппаратов.

«Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее», — сказал он.

«Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — заявил Борисов.

«Сегодня «Роскосмосу» необходимо перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве. Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла — разработки, производства, испытаний, увеличение сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь, касающихся электронно-компонентной базы», — добавил он.

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