Москва, 29 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Вопрос создания собственной орбитальной станции и отказа в конечном итоге от участия в проекте МКС российские специалисты обсуждают не первый год, заявил 29 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов в интервью «России 24».

Government.ru Юрий Борисов

По словам главы госкорпорации, около двух лет назад в Роскосмосе «серьёзно стали задумываться о продолжении пилотируемой программы и разработке отечественной орбитальной станции».

Он рассказал, что, по прогнозам Роскосмоса, после 2024 года ожидается лавинообразный выход из строя аппаратуры МКС. И космонавты уже сейчас непозволительно много тратят времени «на поиск возможных неисправностей и на их устранение».

Кроме того, теперь добавились новые проблемы, связанные с комплектующими для международной станции, отметил глава Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскосмос в июле объявил, что Россия взяла курс на создание своей орбитальной станции и после 2024 года распрощается с проектом МКС.