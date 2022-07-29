Калининград, , 18:56 — REGNUM В Гусеве мужчина получил полгода исправительных работ за долги по алиментам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области в пятницу, 29 июля.

Игрушки Марина Каширская © ИА REGNUM

24-летний молодой человек не участвовал в содержании ребёнка, из-за чего накопился долг более 85 тыс. рублей. Изначально его привлекли к ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Однако результата это принесло. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание ребёнка, если это деяние совершено неоднократно»).

Суд признал мужчину виновным, приговор в законную силу пока не вступил. По решению суда 5% его зарплаты будут удерживать в доход государства.