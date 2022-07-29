Турин, Италия, , 18:55 — REGNUM По информации «Матч ТВ», футбольный клуб «Торино» пытается договориться с «Аталантой» из Бергамо о трансфере 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Туринский клуб готов заплатить за футболиста 9 миллионов евро.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

По информации источника, в трансфере Алексея Миранчука заинтересован лично главный тренер «Торино» Иван Юрич. Специалист считает россиянина подходящим вариантом для усиления основного состава.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в 19 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 766 минут.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.