Оренбург, , 19:03 — REGNUM В Оренбургской области откроют единый Центр компетенций. Модель проекта представили на стратегической сессии в Точке кипения в крупнейшем вузе региона — Оренбургском госуниверситете. Мероприятие было инициировано правительством региона и президентской платформой АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Игнат Петухов в «Точке кипения» Источник фото: orenburg-gov.ru

Центр станет своеобразной площадки для решения кадровых вопросов, где встречаются студенты, работодатели и региональная власть. Открытие единого регионального центра компетенций даст новые возможности студентам университетов и колледжей области для оценки и развития их управленческих и надпрофессиональных компетенций (soft skills) в процессе обучения. Центр поможет трудоустроиться на предприятия, в региональные и муниципальные органы власти через стажировки и практики, поддержит молодежное предпринимательство.

«Наш план действий по устойчивому развитию экономики включает три главных компонента. Во-первых, активно помогать нашим предприятиям расти и развиваться. Во-вторых, для решения кадрового вопроса мы реализуем программу ТОП-100 профессий, востребованных в нашем регионе. Для нас принципиально важно, чтобы люди получали те навыки и компетенции, которые позволят им получать достойную зарплату. Сделать Оренбуржье центром притяжения талантов, идей и инвестиций — это важный ключевой момент в нашем плане действий развития региональной экономики. Именно поэтому крайне необходимы качественные подходы в формировании кадровой политики в регионе, потому как любой инвестор, открывая предприятие, в первую очередь создаёт новые рабочие места. Решение этого вопроса важно не только с точки зрения инвестиционной привлекательности, но и реального роста доходов оренбуржцев», — подчеркнул вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбуржья по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

Работу Центра компетенций планируется запустить уже в 2022 году. Кроме того, перед регионом стоит задача: развернуть пилотный проект — единую систему оценки и развития сотрудников органов исполнительной власти и муниципалитетов для повышения качества и эффективности их работы.