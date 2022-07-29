Москва, 29 июля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Правительство России более чем в два раза увеличило квоту на бюджетные места в российских вузах для абитуриентов из Узбекистана. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в УзбекистанеРостислав Войтеховский, передаёт «Podrobno. uz» 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По его словам, если раньше за счёт грантов в высших учебных заведениях России могли обучаться 350 узбекистанцев, то теперь поступить на бюджет могут уже 750 будущих студентов из Узбекистана.

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«В будущем году также планируется рост числа выделяемых бюджетных мест в вузах России для узбекских абитуриентов. Рост квот напрямую демонстрирует укрепление дружеских связей между Россией и Узбекистаном», — подчеркнул Войтеховский.

Также представитель Россотрудничества акцентировал внимание на теме мероприятий по подготовке учителей и усилению роли русского языка в Узбекистане.

«Чем больше молодых юношей и девушек из Узбекистана будут знать русский язык, ездить в Россию, общаться со своими сверстниками из разных регионов РФ, тем крепче станет связь между странами: ведь именно им предстоит выстраивать в будущем партнерство двух стран», — подытожил он.

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