Москва, 29 июля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Киевский режим нанес удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР), где содержались украинские военнопленные, чтобы они не дали показания о военных преступлениях. Об этом 29 июля заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представитель ДНР отметил, что удар привел к гибели десятков пленных украинских солдат, которые активно сотрудничали с властями народной республики, давая показания о военных преступлениях киевского режима.

«Последнюю неделю все сидельцы данного заведения начали рассказывать о военных преступлениях по отношению к мирному населению. Все они говорили, что приказ они получали от своих командиров, а их командиры — от Киева», — сказал Басурин.