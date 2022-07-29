Лондон, 29 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» намерен выкупить 17-летнего атакующего полузащитника сборной Испании и воспитанника каталонской «Барселоны» Гави. Как сообщает издание Football London, руководство «пенсионеров» готов предложение в размере 86 миллионов фунтов.

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По информации источника, именно эта сумма прописана в контракте Гави с «сине-гранатовыми» в качестве отступных. Текущее соглашение 17-летнего испанца с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость Гави, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гави, выступая за основную команду «Барселоны», принял участие в 34 турах Ла Лиги 2021/22. На счету испанца 7 (2+5) результативных действий по системе гол+пас, в также девять желтых и одна красная карточки.