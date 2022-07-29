* запрещённая в России организация

Москва, , 18:40 — REGNUM Ракетный удар украинских боевиков по следственному изолятору, в котором содержатся пленные нацисты из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), замыкает круг массовых убийств, начавшийся на Украине с сожжения заживо десятков людей 2 мая в Одессе, считает Павел Данилин.

Боевики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, в результате недавнего ракетного удара по СИЗО были убиты более 40 укронацистов.

«Уничтожение своих же братьев-нацистов озверевшей сворой Зеленского — это Фатум. Хтонический характер массового убийства даже не сограждан (сограждан то как раз своими нацисты не считают), а таких же как они нацистов-собратьев — поражает не глупой и бессмысленной жестокостью. Поражает он предопределенностью.

Начавшись одесским Аутодафе, где нацисты сожгли под веселые крики более 50 украинцев, посмевших усомниться в единственно верном пути Украины к смерти, триумф воли бандеровцев и прочей нацистской мрази закономерно начал свой закат с организованного ими же аутодафе для своих же, оказавшихся в плену и в силу этого уже — беспомощных — свидетелей украинского Рейха.

Публичным сжиганием простых украинцев все началось, и с подлого ночного уничтожения в огне сдавшихся в плен и недавно таких родных бандеровцев — завершается», — написал Данилин в своем Телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте удара были обнаружены элементы американских ракет HIMARS, которые поставляются Киеву из США в ограниченных количествах.

Факт применения этих ценных для ВСУ боеприпасов свидетельствует о спланированном ударе по следственному изолятору с пленными укронацистами.

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