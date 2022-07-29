Мармарис, Турция, 29 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. О том, что лесной пожар возле курорта Мармарис в Турции удалось взять под контроль, сообщает 29 июля турецкое министерство по делам сельского хозяйства и лесной местности.

Лерой Апдайк. Лесной пожар

Пожарные смогли остановить расползание пожара, принявшись тушить его с воздуха, не говоря о том, что с ним борются на земле.

Напомним, вечером 29 июля в районе Ичмелер загорелся лес, а затем и жилые строения, включая отель. Пришлось эвакуировать местное население. Жертв, по данным местной администрации, удалось избежать.