Вашингтон, 29 июля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о введении новых санкции в отношении России. Об этом сообщает 29 июля управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

MohitSingh Эмблема министерства финансов США

Как уточняется, в американский чёрный список дополнительно включены два физически и четыре юридических лица.

В частности, под санкции попали Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия», Антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство Stop-Imperialism.

Также ограничительные меры введены в отношении двух связанных с этими организациями физических лиц.