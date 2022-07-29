Манчестер, Великобритания, 29 июля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. 24-летний испанский фланговый атакующий защитник Марк Кукурелья обратился к руководству «Брайтона» с просьбой продать его в «Манчестер Сити» в текущее летнее трансферное окно. Об этом 29 июля сообщило издание Sky Sports.

«Манчестер Сити»

По информации источника, «Брайтон» требует у «горожан» 50 миллионов евро за трансфер Кукурельи. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt на данный момент оценивает воспитанника «Барселоны» в 28 миллионов евро.

За «Брайтон» Кукурелья выступает с 31 августа 2021 года после перехода из «Хетафе» за 18 миллионов евро. Текущее соглашение испанца с клубом АПЛ рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Марк Кукурелья принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также латераль получил шесть желтых карточек.