Лондон, , 18:35 — REGNUM Как сообщает издание Evening Standard, мадридский «Реал» заинтересован в подписании 20-летнего центрфорварда лондонского «Челси» и сборной Албании Армандо Брои. По информации источника, «сливочные» запросили у «пенсионеров» информацию о доступности футболиста.

Мадридский «Реал»

Текущее соглашение Армандо Брои с «Челси» рассчитано еще на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает албанского нападающего в 22 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Армандо Броя, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды, принял участие в 32 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и получил две желтые карточки.