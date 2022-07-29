Таллин, , 18:29 — REGNUM

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

С сентября 2022 года крупнейший газовый концерн Эстонии Eesti Gaas повышает цены для бытовых потребителей — если до этого клиенты платили 1,5 евро/м3 вместе с налогом с оборота, то теперь им придется платить 2,65 евро/м3.

Об этом сообщил местный портал delfi. ee. Отмечается, что рост цен рост составляет 77%. Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик сообщил, что предприятие вынуждено поднять цену для бытовых клиентов, чтобы привести ее в соответствие с уровнем на рынке, как это сделали все крупные продавцы газа. Каазик утверждает, что при этом цена гибкого пакета Eesti Gaas остается одной из самых низких на рынке по сравнению с другими подобными пакетами.

Клиенты, кого коснется изменение цены, получат об этом персональное уведомление. Гибкий пакет используют около 29 300 клиентов Eesti Gaas, большинство из которых — имеющие газовые плиты клиенты с низким уровнем потребления. Больше всего рост цены затронет клиентов, имеющих газовое отопление дома, — их насчитывается около 8 400.

Ранее Eesti Gaas утверждал, что имеет необходимый запас газа на предстоящий отопительный сезон. Вместо российского газа теперь используется газ из Норвегии и США.