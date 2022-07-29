Москва, , 18:29 — REGNUM Как сообщает издание Voetbalprimeur, 28-летний аргентинский центральный защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Магальян еще не принял окончательного решения по поводу своего перехода в московский ЦСКА.

ФК ЦСКА

Ранее сообщалось, что помимо ЦСКА, в подписании Лисандро Магальяна заинтересован ряд других европейских клубов из топ-5 лиг.

В прошедшем сезоне Лисандро Магальян, выступая за «Андерлехт», принял участие в 24-х турах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Магальян выступает за «Аякс» с 1 января 2019 года после перехода из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.