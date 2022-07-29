Рига, 29 июля 2022, 18:26 — REGNUM
В Ригу доставлены первые электропоезда чешского предприятия Skoda, которые должны заменить устаревшие поезда местного транспортного предприятия Pasazieru vilciens на внутригосударственных маршрутах. Об этом сообщил латвийский портал rus. lsm. lv.
Всего в составе первых двух электропоездов по четыре вагона: первые два вагона доставили неделей ранее вместе с ходовой частью и элементами крыши. Из Остравы, где находится завод производителя, вагоны привезли на грузовиках — через Польшу и Литву.
Теперь осталось провести подготовительные работы и провести тесты — их Pasazieru vilciens планирует начать в августе 2022 года.
Всего предприятие получит 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров к концу 2023 года. Каждый поезд из четырех вагонов рассчитан в общей сложности на 436 пассажиров. Новый железнодорожный транспорт заметно быстрее старого — он может развивать скорость до 160 км/ч вместо прежних 120 км/ч.