Рига, 29 июля, 2022, 18:26 — ИА Регнум.

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В Ригу доставлены первые электропоезда чешского предприятия Skoda, которые должны заменить устаревшие поезда местного транспортного предприятия Pasazieru vilciens на внутригосударственных маршрутах. Об этом сообщил латвийский портал rus. lsm. lv.

Всего в составе первых двух электропоездов по четыре вагона: первые два вагона доставили неделей ранее вместе с ходовой частью и элементами крыши. Из Остравы, где находится завод производителя, вагоны привезли на грузовиках — через Польшу и Литву.

Теперь осталось провести подготовительные работы и провести тесты — их Pasazieru vilciens планирует начать в августе 2022 года.

Всего предприятие получит 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров к концу 2023 года. Каждый поезд из четырех вагонов рассчитан в общей сложности на 436 пассажиров. Новый железнодорожный транспорт заметно быстрее старого — он может развивать скорость до 160 км/ч вместо прежних 120 км/ч.