Рига, 29 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум.

Убийство

Полиция индийского города Тируваллам задержала главного обвиняемого в изнасиловании и убийстве гражданки Латвии Лиги Скромане, сообщил латвийский портал delfi. lv. Это уже второе задержание обвиняемого, оно связано с тем, что обвиняемый запугивал одного из свидетелей по делу.

Весной 2018 года Лига Скромане вместе с сестрой отправилась на юг Индии, где проходила оздоровительный курс, восстанавливаясь после посттравматического стрессового расстройства. Ее тело нашли 21 апреля 2018 года, почти через 40 дней после ее исчезновения.

Несмотря на то, что женщина была обезглавлена, индийская полиция заявила, что Скромане покончила с собой. Однако после сильного давления со стороны семьи убитой полиция признала факт убийства.

Полиция арестовала двух мужчин, которые приходятся друг другу родственниками — Умеша и Удаяна, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и с тех пор продолжали вести свою повседневную жизнь.