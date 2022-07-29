Тюмень, 29 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области совместно с правоохранительными органами разбирается в вопросе о вероятной утечке сведений о вердикте присяжных по зверскому убийству восьмилетней школьницы Насти М. летом 2021 года. Об этом заявил 29 июля на пресс-конференции первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

mosaic36 Убийство

Зампрокурора напомнил, что 26 июля присяжные заседатели ушли в совещательную комнату, где вынесли свой вердикт по делу об убийстве Насти.

«У судьи есть право проверить, насколько этот вердикт правильно изложен и есть ли замечания. После того как судья ушла в совещательную комнату, в определённых телеграм-каналах и в ряде СМИ были публикации о том, что вынесен оправдательный вердикт. Мы как представили государственного обвинения с учётом этих фактов заявили перед судом ходатайство, посчитав, что нарушена тайна совещательной комнаты», — цитирует Руфата Биктимерова портал 72.ru.

В прокуратуре отметили, что не в курсе, каким был вердикт присяжных. Однако вместе с правоохранительными органами надзорное ведомство будет разбираться в сложившейся ситуации.

Как ране сообщало ИА REGNUM, Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии присяжных заседателей по делу о жестоком убийстве восьмилетней школьницы Насти М. и судебный процесс по данному делу начнётся с самого начала.

Настя М. пропала 30 июня 2021 года, её останки нашли в коробке из-под телевизора 19 августа. Подозреваемого в убийстве ребёнка вычислили по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств Виталий Б. признал вину. Позже адвокат Виталия Б. и его супруга заявили, что обвиняемый признал вину под пытками. На суде 20 января 2022 года он заявил о своей невиновности.