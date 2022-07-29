Киев, , 18:23 — REGNUM Украина увеличит экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза с субботы, 30 июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а поставим уже 250 МВт», — сказал он на заседании правительства.

При этом Шмыгаль заявил, что экспортный потенциал Украины в электроэнергии составляет «миллиарды евро». По его словам, за предстоящий год Киев рассчитывает увеличить объёмы поставок в Евросоюз «ещё в восемь раз».