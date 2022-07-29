Рига, 29 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

По итогам второго квартала 2022 года рост ВВП Латвии зафиксирован в размере 2,6%, по сравнению с первым кварталом нынешнего года объем национальной экономики уменьшился на 1,4%. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

По данным издания, несмотря на позитивные цифры, опрошенные местными СМИ эксперты негативно оценили нынешний результат. «Данные ВВП по второму кварталу удивительно плохи», — заявил экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш. Он считает, что ближайшее будущее не сулит ничего хорошего, так как производство сокращается из-за ограниченной доступности сырья и его высоких цен.

Банкир допустил, что второй квартал 2022 года стал началом серии из нескольких кварталов, в которых ВВП Латвии будет последовательно снижаться по сравнению с предыдущим периодом, то есть наступит рецессия.

«Пока условия в экономике в целом — падение безработицы, жалобы предпринимателей на нехватку работников — не свидетельствуют об общем кризисе. Однако нагрузка цен на энергоносители станет еще тяжелее, и надежды на положительную динамику в конце года слабы», — добавил Страутиньш.

Банкир отметил, что негативные сигналы исходят и с экспортных рынков. Немецкий индекс новых промышленных заказов скользит вниз почти вертикально. Дефицит газа зимой 2022–2023 годов может усугубить ситуацию. Индекс потребительских настроений в Европейском союзе в июле достиг исторического минимума, настроение в США также мрачное. Экономический рост Китая почти остановлен борьбой с Covid-19 и кризисом на рынке недвижимости.

Его пессимизм разделяют и банкиры из латвийского отделения Swedbank. Удорожание жизни и связанный с этим спад покупательной способности населения неблагоприятно влияют на объемы продаж в сфере розничной торговли и на потребление жителей в целом. В сравнении с 2021 годом дела у торговцев пошли получше, однако тенденция последних месяцев не радует, заявила и. о. главного экономиста Swedbank в Латвии Агнесе Буцениеце.