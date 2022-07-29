Москва, , 18:21 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы порадовали своих читателей множеством курьезов и занимательных историй, которые случились во всех уголках страны: «во все тяжкие» по-рязански, добыча монет Чижика-пыжика, мед из борщевика и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Борщевик MabelAmber

Центральный федеральный округ

В Москве произошло загадочное покушение. 84-летняя пенсионерка почему-то решила перерезать трос промышленного альпиниста на уровне двенадцатого этажа, и у нее получилось. История, к счастью, обошлась без жертв. Альпинист пролетел два пролета вниз, и около десятого этажа сработал его страховочный механизм. Как сообщает канал «Происшествия и новости Москвы», бабушка теперь не может внятно объяснить, чем ей помешал альпинист.

В Белгороде решили переименовать остановку общественного транспорта в честь коммерческой клиники. Прежде остановка называлась «Улица 5 августа», теперь у нее двойное название: «Улица 5 Августа — клиника «Евромед-премиум»». «Бел. Ру» поинтересовался в мэрии о причинах переименования, но пока не получил ответа.

В Смоленске гражданин извинился перед археологами за то, что без разрешения копал их раскоп, но найденную монету отдавать отказался. «Важное в Смоленске» пишет, что на Воскресенской горе археологи раскапывали старинное захоронение. В один из дней они увидели на месте раскопа чужие ямы. Спустя некоторое время к ним пришел житель города, признался, что ямы выкопал он и добавил, что нашел монету XVII века, но вернуть ее не может. Ученые попросили жителей Смоленска больше так не делать.

Телебашня в Костроме временно станет тигрового цвета в честь международного дня тигра. Три дня башня будет радовать глаза горожан тигровой расцветкой. «Родина Снегурочки» напоминает жителям, что сегодня благодаря охране амурский тигр уже не находится под угрозой исчезновения.

Как мог бы выглядеть сюжет «Во все тяжкие», если бы дело происходило в Рязани? Об этом рассказывает «Рязанская сплетница». В центре Рязани пенсионер на участке перед своим домом устроил настоящую плантацию конопли. Он заботливо ухаживал за 214 кустами конопли, готовил из растения конфеты, делал настойки, гашишное масло. По его словам, все это — для себя. История закончилась для него бесславно: возбуждено уголовное дело, грядки уничтожены, «изделия» изъяты.

Северо-Западный федеральный округ

На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге есть крошечный памятник Чижику-Пыжику. По традиции туристы бросают в него монетки, которые затем падают в воду. Неизвестный мужчина решил их добыть и использовал для этого… корзину. «Петербургский дневник» пишет, что гражданин просто забрасывал корзину в воду, видимо, рассчитывая, что туда попадут монеты. Неизвестно, удалось ли ему достать хотя бы одну, но он очень старался.

Региональный мусорный оператор провел занимательное исследование и выяснил, какой мусор обычно оставляют на берегах Финского залива. Оказалось, влажные салфетки. «То есть те же самые люди, которые щепетильно относятся к чистоте своих собственных рук, плевать хотели на чистоту берегов, предоставляющих им свою красоту для досуга. Нехорошая история, и, конечно, нужно стараться достучаться до людей, используя попеременно пряники и кнуты», — считает «Ночной губернатор».

В Республике Коми придумали, как победить борщевик. Для борьбы с ним годится… обыкновенная картошка, которая вытесняет борщевик и прекрасно растет на удобренной им почве. «Тяжело представить, но это тянет на вполне народное средство», — пишут «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

Та же проблема с борщевиком нашла еще одно решение: борщевик надо не уничтожать, а использовать. Как? Умельцы стали делать из него мед. Они говорят, что борщевик — отличное медоносное растение, и пчелы охотно с ним взаимодействуют. Впрочем, из-за плохой репутации борщевика мед продают как сделанный из разнотравья. Вкус у него терпкий и приятный. «Голос торамы» рекомендует пасечникам Мордовии заняться производством «борщевичного» меда, потому что «способность делать из любого борщевика конфетку у наших людей в крови».

Интересное открытие сделали нижегородские ученые. Они разработали специальную нанопленку для преобразования тепла в электричество. Пленка поможет в том числе подзаряжать смартфоны. «Удобная отмазка «телефон разрядился, не мог говорить» перестанет работать. Жаль, что и говорить», — иронизирует над изобретением земляков «Нижний гиперболоид».

Тем временем в Набережных Челнах другое открытие, более курьезное. Здесь по берегам Камы собрали 450 мешков мусора и стали думать, нельзя ли сделать из него чего-нибудь полезного. Думали и придумали: отсортировали весь мусор и стекло отдали в благотворительный фонд. «Снег» узнал, что из этого стеклянного мусора будут делать авторскую посуду.

«Цвет настроения — синий». Известную фразу на прошлой неделе не раз вспоминали в Перми. «Пермский глобус» пишет, что на одной из улиц появилась дорожная разметка неожиданного синего цвета. Почему так получилось, никто не знает. Очередная камская загадка.

Южный федеральный округ

На Сочи обрушился сильнейший ливень, многие районы превратились в подлинные реки и озера. Один остроумный житель решил провести в экстремальных условиях испытание обычного электрического самоката и стал кататься по затопленной улице. Самокат успешно преодолел препятствия. «Любимый Сочи» выяснил, что хотя производитель дает гарантию на то, что вода не повредит самокату, на деле они после такого «купания» часто барахлят, и испытатель по факту нарушил прокатные правила.

Северо-Кавказский федеральный округ

Жители Железноводска все громче требуют убрать с улиц кормушки для птиц. Причина не в птицах, а в людях. Туристы и сами горожане заваливают кормушки хлебобулочными изделиями. Птицы не успевают съедать хлеб, он плесневеет, привлекает насекомых и в целом выглядит очень непривлекательно. «Местные говорят, что на такое не очень приятно смотреть и просят перестать кормить птиц», — сообщает Newstracker.

Уральский федеральный округ

В Салехарде жители одного из кварталов долго просили поменять старую детскую площадку, стоявшую во дворе. Наконец к ним прислушались. Аттракционы и тренажеры вывезли и на их место установили другие, впрочем, не менее старые, пишут «Новости Ямала». В администрации уверяют, что это временное решение, а обновленные конструкции в любом случае лучше и соответствуют нормам безопасности.

Сибирский федеральный округ

В Норильске у детей другое увлечение. Двое малолетних мальчиков, живущих по соседству, устраивают опасные игры на подоконниках. Один цепляет к веревке игрушку, раскачивает ее, а другой, из соседнего окна, должен ее поймать. «7 канал Красноярск» передает слова очевидцев, что своей необычной игре дети предаются целый день. В полиции игрой уже заинтересовались и уточняют ее детали.

Дальневосточный федеральный округ

Каким только не бывает улов рыбаков. Со дна морей и рек поднимают клады, ископаемые кости. А на Сахалине рыбаки вместо рыбы выудили двигатель самолета. Какого именно, пока непонятно, и как он очутился в воде — тоже непонятно. АСТВ пишет, что это, возможно, деталь от японского или американского самолета. Других подробностей нет.

В Белогорске Амурской области случился конфуз с бездомными собаками. Прошедших стерилизацию и чипирование псов отпустили на волю, но они массово вернулись обратно в пункт временного содержания. «Это хорошо, что не бегают по улицам, только вот кормить их не на что», — жалуются в администрации города. «Мачо с Авачи» предлагает привлечь к кормлению собак продуктовые магазины, которым все равно надо утилизировать некондицию или просрочку.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 5 августа.