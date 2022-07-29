Рига, 29 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Военнослужащий иp подразделения США, расквартированного в Катвии, погиб в литовской Клайпеде, где он отдыхал. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Отмечается, что речь идет о несчастном случае — арендованный американским военным автомобиль упал с разводного моста и затонул, мужчина не смог выбраться.

Водолазы вскрыли автомобиль под водой, вытащили утонувшего, а также отметили место, где находится утонувший автомобиль, сообщила представитель департамента пожарно-спасательной службы Литвы Эдите Зданявичене.

В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен. По данным анонимных источников, 30-летний военнослужащий США был в штатском. Он приехал из Латвии на арендованной машине Volkswagen Taigo и остановился в местной гостинице.