Посёлок городского типа Сосновка, Тамбовская область, , 18:18 — REGNUM В Сосновском районе Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии за превышение должностных полномочий и покушение на взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Сотрудник колонии договорился с одним из осужденных за вознаграждение проносить для него на режимную территорию мобильные телефоны и комплектующие к ним. За каждый телефон сотрудник колонии должен был получать по пять тысяч рублей. Действуя согласно договоренности, злоумышленник в марте и мае 2022 года проносил в предметах одежды на территорию колонии мобильные телефоны и комплектующие к ним, однако вознаграждение получить не смог, так как его незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Экс-сотрудника колонии признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.