Калуга, 29 июля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Завод «Континентал Калуга» возобновляет работу 1 августа. Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин, сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» На заводе «Континентал Калуга»

«Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский завод немецкой компании «Континенталь» занимается производством автопокрышек для легковых и грузовых автомобилей известных мировых брендов Continental, Gislaved и Matador.