Екатеринбург, 29 июля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, в Екатеринбурге (Свердловская область) на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Эммерсон, Андрей Егорычев, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Илья Быковский, Игорь Коновалов, Даниэль Мишкич, Фанил Сунгатулин, Алексей Каштанов.

Запасные: Александр Юшин, Роман Емельянов, Дмитрий Ландаков, Юрий Железнов, Вячеслав Подберезкин, Мингиян Бевеев, Олег Шатов, Алексей Евсеев, Рамазан Гаджимуратов.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Сергей Бородин, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Михайло Баньяц, Вячеслав Якимов, Магомед-Шапи Сулейманов, Ираклий Манелов.

Запасные: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов, Дмитрий Кратков, Григорий Жилкин, Давид Кокоев, Михаил Сухорученко, Олег Исаенко, Владислав Самко, Рустам Халназаров.