Тутаев, Ярославская область, , 18:14 — REGNUM В Тутаеве открыли стелу в честь уроженца Коми Ивана Апанчука, погибшего во время спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба правительства республики.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Гвардии младший сержант Иван Апанчук родился 13 ноября 1988 года в Инте. Во время специальной военной операции был командиром отделения мотострелковой роты. Похоронен на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погиб доброволец из Коми.